Arminda Jesus

Governanta da Herdade Terra Brava. É casada com Norberto e mãe de Vasco. É alegre, afetuosa, gosta de mimar, em público e em privado, o marido com quem mantém um casamento apaixonado. Trabalha na Herdade Terra Brava há mais de trinta anos. É irmã da Prazeres, a puritana da vila, mas as duas irmãs não podiam ser mais diferentes. Perdeu um filho há uns anos e nunca soube quem o matou. Não tem paciência para a namorada do filho.

Objectivo: apoiar o marido na doença e manter o estroina do filho Vasco na linha.