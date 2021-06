Terra Brava - a novela da SIC está entre as melhores do mundo!

A novela da SIC, produzida pela SP Televisão, é finalista na categoria de “Entertainment Special” da edição 2021 do “New York Festivals TV & Film Awards”. A edição de 2021 contou com inscrições de mais de 40 países. Os vencedores serão conhecidos ainda este verão. O New York Festivals TV & Film Awards premeia o conteúdo audiovisual das industrias de televisão e cinema de mais de 50 países.

A novela protagonizada por Mariana Monteiro e João Catarré estreou em outubro de 2019. Pode, agora, ser revista na OPTO.