Resumo: 280º Episódio - 20 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Falam do Carrossel. Tina e Filipe não gostam de Paco. Tina avisa Tânia. Paco entra, diz que não quer estragar a vida de ninguém, só quer fazer do Carrossel o maior bar noturno do país.

Henrique está triste porque Mafalda não lhe contou que Marco pode estar infetado. Conta a Joana que o Coronel fez-lhe uma oferta de trabalho em Lisboa. Joana fica com inveja da vida dele. Henrique diz que ela é livre, pode ir embora se quiser.

Carlos entra abatido. Recebe Prazeres. Ela quer saber se ele viu a neta. Carlos explica que está cansado e preocupado com o estado de Beatriz que é grave. Prazeres, finalmente, percebe que tem de ir.

Eduarda, desesperada, implora que Tiago lhe conte o que aconteceu com Beatriz, tem a certeza que ele tem notícias da filha. Tiago manda-a sair, diz que não tem informação nenhuma.

Todos estão preocupados e ansiosos. Olga aproxima-se, diz que conseguiram parar a hemorragia e salvar o útero de Beatriz. Ela teve uma paragem cardiorrespiratória.

Beatriz está em coma. A máquina, que monitoriza os sinais vitais, indica que o coração bate compassadamente.

Todos ficam arrasados com as últimas notícias sobre Beatriz. Olga diz que o quadro dela é muito reservado. Afonso chora. Francisco diz que a filha é forte, vai acordar. Diogo quer ver Beatriz.

Tomás sai para falar com Francisco. Martim está triste. Diana e Vasco ficam a saber que Teresa nasceu e está bem, mas Beatriz teve complicações. Diana pede desculpa a Vasco por ter desconfiado dele.

Marco está nervoso. Gabriela pergunta o que se passa, mas ele não conta. Prazeres diz que Beatriz está entre e vida e a morte, o parto correu mal. Eduarda ouve e fica perturbada. Prazeres acha estranho o bebé se chamar Teresa.

Diogo fala com Beatriz. Chora. Pede para ela voltar e reagir, diz que a ama e não quer ficar sozinho com Teresa.

Explicam a Martim que Beatriz está em coma. Martim quer voltar para a Herdade e ficar à espera da mãe. Diz que Francisco podia ficar com ele. Tiago fica furioso, mas disfarça.

Mafalda diz que amanhã já têm os resultados. Decidem jantar no café. Arminda fica chateada ao perceber que Prazeres contou o estado de saúde de Beatriz a toda a gente.

A festa decorre animada. Todos divertidos, menos André que não gosta da coreografia que as bailarinas fazem. Rosete está satisfeita com a festa mas não consegue deixar de pensar em Beatriz.

Diogo está devastado. Mostra a fotografia da filha a Sara, que pergunta por Beatriz. Arminda diz a Diogo que amanhã vai com ele ao hospital. Prazeres entra, diz que vai rezar por Beatriz.

Eduarda exige que lhe contem o que aconteceu com Beatriz. Afonso diz que ela teve uma forte hemorragia e está em coma. Eduarda quer saber mais pormenores. Afonso receia perder a irmã.

Henrique diz à filha que já sabe que existe a possibilidade de Marco estar infetado. Mafalda chora. Henrique elogia a atitude de Marco, diz que seja qual for o resultado, ele e Joana vão apoiá-los sempre.

No Carrossel, a festa continua animada. André dança com Gabriela. Xana e Sílvia não gostam de os ver juntos. Filipe e Miguel querem ajudar Tina a pagar a dívida a André. Ela fica comovida.

Diogo está abatido. Tiago entra com Martim. Diogo pergunta a Martim se ele quer conhecer Teresa. Martim diz que não, culpa a irmã pelo estado da mãe. Martim diz à mãe para não desistir e acordar.

Eduarda vê a notícia no jornal onde é acusada de corrupção. Fica furiosa e liga para o Dr. Silvério. Germano faz várias perguntas mas Eduarda não responde e sai.

Tomás fica satisfeito com o artigo do jornal, diz que Eduarda tem os dias contados. Francisco está preocupado com Beatriz.

Marco Paulo abre o envelope do exame e fica feliz ao ver que o resultado deu negativo. Não está infetado. Mafalda abraça-o e beija-o, feliz.

Filipe conta a Tina que descobriram o testamento do Padre Janeiro e parece que deixou algo para ele. Diz que se calhar, os problemas de dinheiro vão acabar.

Eduarda liga mais uma vez para o Dr. Silvério e deixa uma nova mensagem. Decide fazer um vídeo a acusar Tomás e fazer o papel de vítima.

Francisco está abatido por causa de Beatriz. Mercedes diz que rezou muito. Afonso entra com Martim. Ele diz que quer ficar na Herdade e gostava que Francisco e Rosete ficassem com ele até a mãe voltar.

Diogo mostra a filha a Arminda e a Norberto, que ficam comovidos. Diogo diz que Beatriz ainda não pegou na filha, não se conforma com o estado dela. Norberto diz que Beatriz é forte e vai sair do hospital com a filha nos braços.