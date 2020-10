Resumo: 251º Episódio - 14 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tina agradece ao Padre por tê-la defendido de André, diz que está arrependida de lhe ter partido o carro mas só quis defender o seu filho. Pede para o Padre ser a sua testemunha abonatória.

Candy conta a Rosete que Beatriz está grávida de Diogo e Tiago quis assumir o filho para a ajudar. Rosete fica chocada. Candy diz que Tiago nunca esqueceu Beatriz e pondera separar-se.

Francisco não consegue perceber a atitude de Beatriz. Ela diz ao pai que Diogo envolveu-se com a mãe e não o quer perto dela nem do filho. Francisco diz que o bebé não tem culpa e ela está a agir como Eduarda.

Eduarda pede desculpas a Xana por ter-lhe batido. Xana humilha Eduarda, que se contém para não responder como quer. Xana aceita o pedido de desculpas.

Joana procura Henrique. Este aparece muito atarefado, quer apanhar Rita o quanto antes. Henrique diz a Joana que está muito ocupado e falam mais tarde. André assiste à conversa interessado.

Casimiro está irritado porque quase ninguém vai à missa. Quer saber como é que Filipe fazia para ter a missa cheia de fiéis. Filipe diz que ele devia ser mais simpático e frequentar os sítios que as pessoas da vila frequentam.

Sara está angustiada por Rita ter fugido, sente-se culpada. Carlos diz que ela agiu bem, têm de confiar na justiça e quando Rita for apanhada, ela pode visitar a irmã e até a perdoar.

Henrique diz a Beatriz que eles vão apanhar Rita, para ela ficar descansada. Diogo entra e Beatriz vai embora. Henrique quer saber se Diogo e Carlos ajudaram Rita a fugir. Diogo diz que não.

Joana ganha coragem e diz a Diana que foi ela que a atropelou. Jura que foi sem querer, que não a viu mas teve medo de ir ver o que atropelara e, por isso, fugiu. Diana fica indignada e expulsa Joana da papelaria.

Raul, farto das chamadas de Elsa, encosta e sai do carro para falar com a filha. Rita aproveita, sai da mala do carro e foge. Raul não a vê.

Elsa implora ao pai para ele despedir Prazeres. Vasco diz que Joana foi à papelaria falar com Diana. Prazeres obriga Vasco a voltar à papelaria, quer saber o que se passa.

Tiago já contou a Carla que Rita é procurada por dois crimes: o de Beatriz e o do Mário. Carla diz a Tiago que ele é um imbecil e está a aproveitar-se de Beatriz. Tiago manda Carla sair.

Xana está feliz por Afonso ter ameaçado Eduarda para a defender. Conta que Eduarda lhe pediu desculpas. Joana contou à filha que foi ela quem atropelou Diana e fugiu. Mafalda diz à mãe que ela não devia ter mentido.

Diana pergunta diretamente a Henrique se ele sabia que Joana a tinha atropelado e ficou calado. Henrique tenta explicar-se, mas Diana fica desolada, diz que ele escolheu proteger a ex-mulher.

Candy diz a Diogo que o filho que Beatriz espera é dele. Tanto Tiago como Beatriz confirmaram. Avisa-o que Tiago quer assumir o filho dele e assim voltar para Beatriz.

Eduarda é simpática com Tiago, acha que a vida está a compensá-lo a ele e a Beatriz pelo filho que perderam. Tiago diz a Beatriz que quer assumir o filho de Diogo, quer que voltem a ser uma família.

Sílvia mete as roupas numa mochila, está decidida a sair de casa. André diz que ele sai de casa se ela prometer que fica a morar com a mãe. Sílvia perdoa os pais e aceita ficar com a mãe.

Filipe convenceu Casimiro a entrar no bar. As pessoas olham. Rosete fica contente por ver ali o Padre. Miguel quer saber mais sobre o passado de lutador de Casimiro. Este fica irritado porque Filipe contou o seu segredo.

Prazeres quer tirar informação a Marco, diz que já sabe que foi Joana quem atropelou Diana. Gabriela comenta e acaba por discutir com Prazeres.