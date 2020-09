Resumo: 225º Episódio - 9 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Prazeres tem saudades de confessar-se a Filipe. Ele cede e conversam. Prazeres conta da burla de que foi vítima por parte de Elsa. Ela disfarça quando o Padre entra mas este fica desconfiado.

Gabriela é desagradável com Joana. Esta pergunta a Tomás o que aconteceu com Gabriela. Tomás conta que acabaram porque ele não quis aceitar dar-lhe sociedade. Tomás conta ainda que fez algo contra Eduarda.

"Revolução" à porta da câmara. Todos olham para os panfletos e percebem que Eduarda não vai construir nenhum lar nos terrenos do Carrossel. Quer é construir um empreendimento turístico com Vladimir.

Beatriz convida Martim para montar. Tiago autoriza e diz que também gostava de ir. Candy não gosta de ouvir e sai com Martim. Beatriz quer o melhor para Martim, diz para Tiago parar de arranjar conflitos com toda a gente.

Carlos e Prazeres jantam. Joana aparece, soube do acidente de Carlos e quer saber como é que ele está. Prazeres, cheia de raiva, aproveita para ser desagradável com Joana, que vai embora constrangida.

Mafalda está orgulhosa do tio que deixou os panfletos na porta da Câmara. Marco entra e Mafalda esquece-se de tomar os comprimidos. Carla entra e os três ficam constrangidos.

Rita e Sara são as convidadas para o jantar. O ambiente é divertido. Todos conversam descontraídos.

Diogo guarda a roupa e os livros que Beatriz se esqueceu de levar. Diogo recebe sms de Beatriz a dizer que desmentiu a história de Jorge à mãe. Carlos conta do jantar com Prazeres e da visita de Joana. Diogo ouve divertido.

Eduarda rejeita a chamada de um jornalista. Beatriz faz o seu papel e "consola" a mãe. Eduarda acha muito estranha a atitude da filha.

Mercedes comenta o facto de Eduarda não ter ido ao cemitério por flores na campa da mãe. Xana filma Mercedes e faz perguntas. Mercedes não quer saber dessas perguntas. Só quer falar de Eduarda... e mal.

Elsa provoca Vasco, diz que tem saudades dele. Filipe interrompe e afasta Vasco de Elsa, quer saber se ele já mandou as fotos para o casting. Elsa ouve e quer saber do que falam.

Ema observa Rosete e Francisco, é muito querida com eles. Rosete não concorda com a atitude dele em relação a Martim. Raul e Candy entram. Francisco é desagradável com eles e Rosete fica furiosa.

Eduarda dá a sua entrevista a Germano, confirma que Vladimir submeteu um projeto à Câmara e foi aceite para avaliação mas o mesmo não foi aprovado por ela.

Candy beija Tiago apaixonada, quer fazer amor. Ele recusa de forma subtil. Fica chateado quando ela diz que vai voltar a trabalhar no bar.

Martim monta a cavalo feliz. Beatriz mente, diz que não monta porque tem dores nas costas. Martim diz a Beatriz que ela é a sua melhor amiga e está farto de estar longe. Quer voltar a viver com ela!

Diogo pede a Carlos para ser ele a entregar as coisas a Beatriz, não quer cruzar-se com ela. Carlos diz que queria convidar Sara para lá ir.