Resumo: 224º Episódio - 8 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz está desiludida com o pai, diz que a única vítima da guerra entre ele e Tiago é Martim. Discutem e Beatriz sai irritada. Mercedes diz ao filho que ele é a maior vítima e tem todo o direito de querer estar com Martim.

Diogo entra em casa e diz ao pai que tomou uma decisão. Liga para Beatriz e diz que a quer levar a um sítio. Esta é a única forma que encontrou de fazer com que ela desista da vingança contra a mãe.

Prazeres visita a campa do marido, fala sobre Carlos, gostava de avançar mas quer um sinal. Tina ouve e provoca Prazeres. Rosete tenta separá-las. O Coveiro assiste à cena e liga para a guarda.

Diana tira fotografias a Vasco para ele mandar para o Casting que Filipe indicou. Ela molha Vasco para dar outro efeito. Arminda entra e ao saber do casting tem um ataque de riso. Vasco fica magoado.

Henrique separa Tina e Prazeres, que continua em pé de guerra. Rosete leva Tina. Henrique aproxima-se de Sandra. Quer saber como é que ela e o bebé estão.

Falam do processo que Francisco meteu no tribunal. Tiago diz que não sabe o que vai acontecer. Martim está farto das discussões. Tiago fala com ele e Candy intervém. Tiago não gosta mas não diz nada.

Rita desabafa com Carla. Sente-se culpada por ter tirado os amigos e a família à Sara, que sente muita falta de Martim, Diogo e Carlos.

Diogo mostra a casa onde Eduarda o enfiou aos 8 anos depois de ter visto o pai morrer à sua frente. Beatriz diz que sabe o que ele passou. Diogo diz que ela não sabe nada, não quer o seu perdão, quer que ela perceba do que Eduarda é capaz.

Eduarda quer saber como correram as coisas. Ema diz que tudo correu bem, já conhece os cantos à casa e Rosete foi muito prestável. Eduarda fica satisfeita.

Tomás deixa entrar Francisco porque Martim pede. Francisco explica a Martim que vão para tribunal porque Tiago não deixa vê-lo. Martim assimila a informação.

Eduarda diz a Ema que quer que ela ganhe a confiança de Rosete. Ema diz que Rosete parece ser boa pessoa. Eduarda diz para ela não se deixar enganar.

Diogo diz a Beatriz que pensou muito nela quando esteve ali fechado. Beatriz chora. Diogo pede perdão por ter mentido e implora para ela desistir da vingança contra Eduarda.

Elsa faz um vídeo para o Instagram. Fica aflita ao ver Prazeres, pede para ela não apresentar queixa. Prazeres diz que ela tem até amanhã para lhe dar o dinheiro que lhe roubou.

Sílvia diz a Miguel que voltou para casa pela mãe. Tina ouve a conversa e manda Sílvia embora, não quer problemas com André. Discute com Miguel.

Catarina quer saber porque é que a mãe acabou a relação com Tomás, achava que ela estava feliz. Gabriela conta que Tomás recusou a sua proposta de ser sócia na Taberna. Catarina compreende a decisão de Tomás.

Tiago quer lutar por Martim. Tomás acha que ele tem de mudar de postura em relação a Francisco. Conversam sobre Eduarda, Tomás tem um plano, vai atingir Eduarda onde mais lhe dói.

Rita quer recuperar a amizade com Diogo, mas ele diz que isso já não é possível. Rita quer marcar um encontro entre Martim e Sara e quer a ajuda dele.

Beatriz diz à mãe que foi falar com o homem que achava ser Jorge e não era ele. Eduarda fica aliviada. Beatriz disfarça o ódio que sente.