Resumo: 62º Episódio - 27 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Todos chocados ao encontrarem André a dormir dentro do café com as mãos coladas. Carlos acorda-o. André não se lembra de nada, ao ver Prazeres culpa Marco Paulo. Raul percebe que foi Prazeres quem fez aquilo a André.

Tiago diz que percebe que seja difícil acreditar mas está a ser sincero. Diz que só quer a felicidade de Martim. Quer ser um bom pai. Beatriz sai. Diogo diz que não acredita nele e faz ameaça. Tiago derrotado.

Eduarda tensa, não sabe o que fazer à sua vida. Germano entra com ar superior, diz que se ela quiser contar a verdade de uma vez ele publica-a. Eduarda furiosa expulsa-o. Ele diz que a visita na cadeia.

Mafalda não acredita que Diogo tenha espalhado na Vila que ela tem HIV. David diz que ele contou à Sílvia. Os manos conversam e abraçam-se. Joana entra irritada, não tem paciência para a luta de David pelos animais.

Prazeres discute com Catarina porque não quer que ela vá à inauguração do Carrossel. Catarina farta diz à avó que não precisa autorização dela! Ajuda-a a descolar os dedos mas não consegue. Catarina faz pesquisa na net. Carla coloca produto químico em André para descolar as mãos.

Eduarda ao telemóvel, perdem mais um patrocinador. Diogo finge preocupação. Eduarda pede para ele falar com o pai, tentar descobrir quem fez a denúncia anónima. Diz que está preocupada com Afonso e Beatriz, e não com ela.

Almoçam. Martim está preocupado com Tiago. Ele à frente do pai faz com que Martim acredite que está tudo bem. Tomás afasta-se. Tiago diz a Martim que Diogo e Beatriz estão juntos mas ele já aceitou. Martim apreensivo.

Todas na expectativa. Inspetor da Asae diz a Rosete que está tudo em ordem e ela pode abrir o bar! Todas festejam. Afonso fala com a tia, está preocupado, ele é vice-presidente da fundação. Tem de ir à PJ para responder a interrogatório.

Filipe mostrou carta com ameaça a Tina. Diz que têm de acabar a relação, não pode arriscar ser apanhado. Ela finge que está tudo bem, mas vai embora arrasada. Filipe também fica de rastos.

Henrique desabafa com Tomás, diz que a noite no hotel com Joana correu muito mal, ele já não sente paixão por ela, só a vê como uma amiga. Tomás fica chocado, diz para ele não desistir da mulher.

Rita despede-se, vai a uma entrevista. Há obras na casa do lado. Mário tem ataque e pensa que está na guerra. Sara fica muito assustada, faz corte no braço. Mário volta à realidade, quer levar Sara ao hospital.

Beatriz faz perguntas à Arminda sobre o seu passado e pai biológico. Conta que apareceu um homem a dizer que era pai dela. Abre o mail com resultado do teste de paternidade. Sai sem responder à Arminda.

Diogo escolhe sela para ir dar um passeio a cavalo com Eduarda. Beatriz entra furiosa, diz à mãe que ela é uma mentirosa. Fez teste de paternidade e Jorge é mesmo o seu pai biológico. Eduarda pede desculpa. Diogo perplexo, acaba por sair perturbado. Eduarda diz que teste é falso. Beatriz diz que foi ela que o mandou fazer! Afonso interrompe, diz à mãe que têm de ir à judiciária.

Beatriz em baixo, desmarca aulas. Todos preocupados com o que irá acontecer à fundação.

Catarina pede autorização ao pai para ir à inauguração no Carrossel. Ele deixa mas diz para ela se preparar para enfrentar avó. André acusa Marco e Prazeres. Henrique já farto deles, diz para deixarem de agir como miúdos.

Beatriz está desolada. Diogo chega. Diz que está preocupado com ela, quer saber do teste que ela fez. Beatriz diz que não precisa da ajuda dele, quer ficar sozinha. Diogo acaba por ir embora.

Mário elogia comportamento de Sara, diz que não a quis magoar. Mário vai deitar-se. Rita quer saber a verdade. Sara conta que o pai assusta-se com barulhos. Que estava melhor quando tomava comprimidos. Rita diz a Sara que não a vai deixar.

Joana e Henrique discutem. Ele está indignado por ela ter falado da vida sexual dele à terapeuta. Diz que não volta às sessões.