Resumo: 17º Episódio - 19 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso assina documentos que Tiago pede para as obras na escola de Vila Brava. Tiago lamenta que já não sejam os melhores amigos e que nunca iria usar as provas contra ele. Os dois acabam por discutir e Afonso diz que se entrega e acaba com a chantagem de vez. Francisco entra e quer saber o que se passa.

Prazeres de ressaca. Vasco e Marco divertidos com a situação. Prazeres mente e diz que esteve a orar com Idalina e que bebeu um bocadinho de licor a mais.

Elsa compõe nova música. Vasco diz que premonição dela com sobre Prazeres concretizou-se e a tia apareceu de ressaca. Raul com ciúmes. Vasco diz que ganhou o sorteio. Elsa diz-lhe para ele estar calado que entretanto teve mais uma ideia.

Em casa dos Figueiredo, Carla, enquanto faz fisioterapia a Marco, comenta que André não para de lhe implorar para ela não o deixar, sentindo-se culpada. Marco Paulo diz que é melhor assim, quer assumir relação com ela. Beijam-se apaixonados. Silvia entra mas não desconfia de nada. Quer ficar com o pai.

Martim entra e diz que gostava de fazer coisas em família com ela e o pai. Eduada apoia e Beatriz fica arrasada.

Tiago cordial com o pai. Tomás estranha. Tiago fala do projeto de Eduarda e Tomás diz que já falou com ela. A zona que eles querem é reserva agrícola. Tiago diz que se ele quiser pode mudar isso.

Rosete encara Tina, quer saber porque ela encobriu Tiago. Percebe que Tina aceitou dinheiro dele e fica desiludida com ela.

Elsa entra e vê tatuagem de Filipe, sai sem ser vista e bate à porta da sacristia. Entra, diz a Filipe que está a fazer uma música nova e precisa de dar uma vista de olhos na igreja para se inspirar.

Prazeres entra no café Santinho e vai ter com Carlos, diz que ninguém pode saber o que se passou na noite em casa dele, mas quer repetir. Elsa diz que vê uma viagem. Carlos atende uma chamada e sai. Um colega do laboratório onde fez as análises de ADN de Beatriz e Diogo revela a Carlos que houve uma engano e não são irmãos. Carlos sente-se culpado por ter mentido a Diogo.

Afonso insiste em emprestar dinheiro a Vasco. Arminda não quer. Afonso fala de Xana, diz que acabou com ela por ela ter falado dos assuntos de família. Mercedes com pena admite que foi ela.

Tiago fica furioso ao ver Martim com a boina dos comandos. Fala mal de Diogo e tira a boina de Martim. Ele fica triste. Tiago quer saber se ele pediu à mãe o que combinaram de passar mais tempo em família. Martim diz que sim.

Diogo pergunta a Eduarda se há algum problema. Ela diz que não. Sai do carro e entrega mala com dinheiro a Samuel. Ele diz que esquecem juros se ela conseguir projeto. Diogo atento a tudo.

Afonso pede desculpa a Xana, diz que já sabe que ela dizia a verdade. Xana não o perdoa e Afonso sai destroçado. Xana chora e admite a Joana que não disse nada do que sentia.

Mafalda vai ao posto da GNP, Henrique sai do gabinete e leva Mafalda com ele. Mafalda sai deixando Henrique enervado. Enquanto isso André, guarda droga numa gaveta.

Mafalda diz ao pai que já percebeu que ele e David não a querem em casa. Diz para o pai lhe dar dinheiro e ela vai embora. Henrique recusa e Mafalda insiste que fica. Henrique diz-lhe para ela arranjar emprego.

No hospital, Carla triste por causa da reação de Silvia, diz a Beatriz que ela quer ficar a viver com o pai. Beatriz pergunta se Tiago está a dar alguma consulta e recebe nesse momento uma sms do irmão a dizer para ela ter cuidado.

No café Santinho, Vasco não quer dar viagem à tia. Ela diz que só assim ela vai acreditar. Arlete quer consulta com Elsa. Ela faz teatro, Arlete convencida paga. Vasco pondera entrar no jogo de Elsa. Xana chora por causa de Afonso.

Afonso desabafa com Rosete porque tudo lhe corre mal. Francisco entra e não reconhece Afonso. Aproxima-se de Rosete. Afonso fica surpreendido ao ver ali o pai.

Carlos fica muito chateado quando Diogo conta que César se fez passar por ele. Diz que até agora todos na herdade acreditaram que César é Rodrigo. Fala do encontro de Eduarda com Samuel, quer saber sobre as contas de offshore.

Beatriz vigia a porta do gabinete de Tiago. Ele sai e entra no consultório, sorrateira.

Beatriz vasculha tudo à procura de provas que incriminem Afonso. Abre um armário e encontra as roupas ensanguentadas. Fica satisfeita.