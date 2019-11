Resumo: 7º Episódio - 5 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Beatriz, furiosa, não acredita em Tiago. Ele diz-lhe que, se não fosse ele, o irmão estaria preso e para confirmar com Afonso a veracidade da história.

Norberto pede a Rosete para tentar falar com Vítor e descobrir se foi ele o responsável pela bomba.

Rosete chama todas as bailarinas e diz-lhes que alguém anda a roubar e que quer o dinheiro de volta na gaveta dela até ao dia seguinte. Diana fica aflita, mas disfarça.

Aproveitando um momento a sós com o irmão, Beatriz encara Afonso e pergunta-lhe se o que Tiago lhe contou é verdade, se ele é mesmo responsável pela morte de Rui. Afonso, nervoso, nega tudo e diz que não estava em Lisboa na altura, que Tiago está a mentir. Beatriz quer acreditar no irmão, mas fica desconfiada.

Furioso, Afonso confronta Tiago por ter contado à irmã sobre a morte de Rui. Tiago faz-se de vítima, pede desculpa e diz que está desesperado com a ideia de perder Beatriz, ameaçando matar-se, caso ela o deixe.

A jantar na Taberna, Sílvia está encantada com David, mas são interrompidos por Catarina, que surge para conhecer o rapaz. Sílvia não gosta, mas disfarça.

Carlos está furioso com Diogo porque soube na aldeia que colocaram uma bomba na Herdade. Diogo diz que vai virar a vida de Eduarda do avesso e diz-lhe para se ir embora se não quiser assistir.

Afonso tenta convencer a irmã a voltar para Tiago. Beatriz está confusa por o irmão estar a defender o marido, mesmo depois das mentiras que ele contou, mas Afonso diz que foi o desespero a falar e que está com pena do amigo.

À noite, no Carrossel, Rosete serve alguns shots a Vítor e tenta puxar conversa sobre a bomba na herdade. O rapaz começa por ficar tenso, mas Rosete puxa por ele, dizendo-lhe que também gostava que Eduarda rebentasse. Entusiasmado, Vítor acaba por dizer que foi ele a colocar a bomba e que é capaz de colocar outra.

Francisco conta à família que Vítor confessou o crime a uma testemunha. Levada pelo momento, Eduarda vai ter com Diogo e convida-o para ser seu assistente pessoal e pessoa de confiança. Diogo aceita, quando são interrompidos pelo telefone de Eduarda que toca. É Jorge, que diz a Eduarda para o ir visitar à prisão de Monsanto. Tensa, Eduarda diz a Diogo que tem de ir a Lisboa e sai.

Norberto está com o técnico a instalar as câmaras de segurança na Herdade. Tiago vai falar com o técnico, sem que ninguém consiga ouvir o que dizem.

Marco Paulo tenta reatar a relação com Carla, mas esta mente e diz-lhe que já não gosta dele e que têm que terminar, pede-lhe que não a volte a procurar.

Henrique desabafa com o irmão sobre a crise que o seu casamento atravessa, devido à mudança para Vila Brava e confessa que foi ele a pedir a transferência, mas que a família não sabe. Tomás fica surpreendido.

Em Lisboa, Filipe foge a um criminoso. Consegue escapar e refugia-se na casa do Padre Ricardo, pedindo-lhe ajuda. O padre não responde e Filipe apercebe-se de que este está morto, no sofá. Ainda o tenta reanimar, mas sem sucesso.

Eduarda segue de carro em direção a Lisboa e é seguida, à distância, por Diogo. Estaciona à frente da prisão e entra. Diogo fica inquieto e desconfia que a patroa poderá ir falar com Jorge.

Na sala de visitas, Eduarda pede ao Guarda para sair, ficando a sós com Jorge, na expetativa sobre o que ele terá para lhe dizer.