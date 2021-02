É um jovem simples, honesto e muito trabalhador que demonstra muita gratidão pela tia Henriqueta (Nívea Maria), com quem mora. Se apaixona perdidamente por Maria Vitória (Vitória Strada), seu grande amor ao longo da trama. Vai trabalhar no Brasil, no empório de Geraldo (Jackson Antunes). Ao ser assaltado e ficar gravemente ferido, é salvo e passa a ser cuidado por Lucinda (Andreia Horta).