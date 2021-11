Sementes do Futuro é um programa emotivo que conta a história de 21 crianças e jovens talentosos. Estes protagonistas têm a particularidade de viver com condições que não lhes permitiam prosseguir os seus sonhos, mas que com o apoio da Associação Sara Carreira, conquistam a possibilidade de investir na sua formação e perspectivar um futuro melhor.

Ao longo do programa entrevistamos alguns candidatos e testemunhamos o momento da entrega da bolsa.

Além do direito à bolsa de estudo, a cada um dos protagonistas é atribuído um padrinho ou uma madrinha que acompanhará todos os passos desta nova jornada rumo à concretização de um sonho.

Sementes do Futuro é um programa único, pautado pela esperança e pretende tornar-se um exemplo para que ações como esta se multipliquem na nossa sociedade.