Semana de 25 a 30 de março

Beto jura perdoar Karola, caso ela lhe conte a verdade sobre o seu filho com Luzia. Ícaro confronta Rosa sobre a sua relação com Laureta. Ícaro e Rosa discutem, e a menina decide deixar o casarão. Valentim defende Karola de Beto. Rochelle volta para casa, e a família Athayde começa a entender-se. Dodô declara o seu amor e admiração por Clóvis. Ícaro questiona Laureta sobre o segredo guardado por Rosa. Clóvis e Gorete preparam-se para o casamento, mas Natalino afirma ser o noivo. Beto e Luzia confirmam que o seu filho está vivo, e desconfiam que Rosa possa saber o que Laureta e Karola fizeram ao bebé. Rosa discute com Maura. Durante o casamento de Clóvis e Gorete, Doralice provoca Maura, que é defendida por Ionan. Natalino arma uma confusão no casamento, acreditando ser o noivo de Gorete. Rosa embriaga-se e Ícaro resgata-a. No altar, Gorete interrompe o casamento com Clóvis.

Gorete confessa que Natalino é o pai biológico de Badu. Karola confronta Laureta sobre a história da sua vida. Laureta revela a Karola que Beto e Luzia já sabem que o filho está vivo. Clóvis decide perdoar Gorete e os dois casam-se. Ícaro e Rosa reatam e amam-se. Beto e Ionan vão atrás de Karola, que nega o envolvimento com o bebé de Luzia. Valentim defende Karola de Beto e Ionan. Manu discute com Rosa, e Acácio tenta apaziguar a namorada. Agenor alerta Zefa sobre o estado de Severo. Zefa leva Severo de volta à mansão, e Roberval fica enfurecido. Selma e Doralice sofrem com as ausências de Maura e Ionan. Luzia questiona Rosa sobre o paradeiro do seu filho com Beto.

Luzia pede a Rosa que lhe revele o que sabe sobre o seu filho, e a menina passa mal. Cacau agradece o apoio de Roberval na reconstrução do restaurante, e os dois acabam por se beijar. Ionan pede Maura em namoro. Valentim fica transtornado com Luzia ao ver o estado de Karola. Valentim ofende Ícaro por causa de Luzia, e Rosa desespera. Laureta afirma a Karola que as duas conseguirão reerguer-se. Beto pensa em falar com Nestor sobre Laureta, para conseguir uma pista sobre o paradeiro do seu filho. Rosa revela a Ícaro que Valentim é o filho de Luzia e Beto. Valentim aceita viajar com Karola. Ícaro termina a sua relação com Rosa. Ícaro conta a Manu que Valentim é irmão dos dois. Laureta descobre que Groa é o novo babalorixá do terreiro de Pai Didico, e deduz que Luzia está escondida no local.

Laureta pede a Robinho que confirme se Luzia está escondida no terreiro de Groa. Ionan anuncia que pediu Maura em namoro, e Dodô e Naná protestam. Rosa confessa a Maura que se vendeu a Laureta e Karola, e a policial repreende a irmã. Ícaro e Manu contam a Cacau que Valentim é o filho de Luzia e Beto. Roberval questiona Severo sobre a sua relação com Laureta. Karen consegue um emprego, e Rochelle e Edgar comemoram. Rosa extorque Laureta, que desconfia da atitude da menina. Valentim e Karola divertem-se durante a viagem. Conduzida por Groa, Luzia faz rituais espirituais. Ícaro revela a Luzia que Valentim é seu filho e de Beto. Robinho alerta Laureta sobre a presença de Luzia no terreiro. Laureta denuncia o paradeiro de Luzia a Viana. Ícaro desconfia ao ver Robinho no terreiro. Viana confronta Groa.

Viana invade o terreiro de Groa, mas não encontra Luzia. Ícaro e Manu levam Luzia para o casarão. Laureta tem um mau pressentimento, e Tomé apoia-a. Ionan comenta com Suely que quer provar que Viana é corrupto. Rosa conta a Ionan o que sabe sobre a relação de Viana e Laureta. Luzia revela a Beto que Valentim é filho dos dois, e o cantor fica desesperado com os crimes de Karola. Valentim pede para voltar a Salvador. Cacau e Nice testam a reinauguração do restaurante. Agenor implora a Nice por comida. Karen e Edgar emocionam-se com a luta de Rochelle na recuperação. Roberval descobre que Severo foi amante de Laureta e amigo de Viana. Rosa pede para contar a verdade a Valentim sobre a sua origem, e Luzia aceita dar uma nova chance à menina. Ionan investiga Viana e denuncia a Nolasco a participação do delegado no esquema de drogas de Laureta. Viana é preso. Rosa afirma a Valentim que ele é filho de Luzia.

