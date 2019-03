Semana de 18 a 23 de março

Rosa muda-se para o casarão com Ícaro, e Manu não aprova a união dos dois. Ícaro, Manu e Rosa descobrem sobre o incêndio e ficam preocupados com Cacau e Nice. Karola procura Valentim na casa de Naná e Dodô, mas o rapaz pede que a mãe o deixe sozinho. Cacau visita Roberval na prisão, e os dois prometem apoiar-se um ao outro. Laureta arma para que Luzia seja presa, mas ela consegue escapar. Beto, Luzia e Groa concluem que Emily é uma impostora usada por Laureta. Nice revela a Cacau que o culpado pelo incêndio é Agenor. Valentim desabafa com Karola sobre Rosa. Beto procura Laureta.

Beto confronta Laureta sobre Emily, e a cafetina expulsa o cantor da sua casa. Nice agradece a Cacau por não denunciar Agenor e promete reerguer o restaurante da chefe. Valentim desabafa com Beto a sua mágoa sobre Rosa. Ícaro revela a Nice e Cacau que é pai do bebé de Rosa. Oswaldo anuncia a Roberval que os seus bens estão congelados pela Justiça. Cacau anuncia aos Athayde sobre a falência de Roberval, e Zefa exige que a família receba o filho na mansão. Manu sugere que Luzia converse com Ícaro sobre Rosa. Naná conta a Beto a história de Laureta. Luzia apoia Rosa e Ícaro e alerta-os sobre Laureta. Ionan descobre que Natalino é o pai de Badu, mas Gorete implora que o cunhado mantenha segredo. Roberval volta para casa e é acolhido por todos. Beto e Groa encontram Quinho.

Quinho leva Beto e Groa até Jennifer, e a menina confirma que Emily é uma farsa criada por Laureta. A rapariga afirma a Beto que o seu filho com Luzia é um menino e está vivo. Roberval desconfia que Zefa conhece Laureta. Valentim questiona Karola sobre o seu possível envolvimento na mentira contada por Rosa. Manuela e todos os moradores do casarão repreendem o comportamento de Ícaro e Rosa. Beto revela a Luzia o que Jennifer lhe contou, e garante que encontrará o filho dos dois. Selma pede para reatar com Maura, que confessa estar confusa com os seus sentimentos. Tomé chega à casa de Laureta. Agenor destrata Severo no conjunto habitacional abandonado. Ionan revela a Naná que o pai biológico de Badu é Natalino. Edgar e Roberval agridem-se.

Zefa e Karen exigem que Roberval e Edgar peçam desculpa um ao outro. Naná decide manter em segredo a paternidade de Badu, e Gorete garante que fará Clóvis feliz. O médico anuncia que Rochelle poderá continuar o tratamento em casa, e todos comemoram. Valentim discute com Beto e deixa a casa dos Falcão. Roberval ajuda Cacau a reerguer o restaurante. Maura conta a Ionan que Selma pediu para reatar com ela. Beto pressiona Rosa sobre Laureta, e Ícaro fica incomodado. Valentim volta para a casa de Karola. Beto afirma a Karola que não tem condições de gravar um filme sobre a sua vida. Laureta aprova a contratação de Tomé. Rosa procura Laureta, e Ícaro segue-a. Beto jura perdoar Karola, caso ela lhe conte a verdade sobre o seu filho com Luzia. Ícaro confronta Rosa sobre a sua relação com Laureta.

Ícaro e Rosa discutem, e a menina decide deixar o casarão. Valentim defende Karola de Beto. Rochelle volta para casa, e a família Athayde começa a entender-se. Dodô declara o seu amor e admiração por Clóvis. Ícaro questiona Laureta sobre o segredo guardado por Rosa. Clóvis e Gorete preparam-se para o casamento, mas Natalino afirma ser o noivo. Beto e Luzia confirmam que o seu filho está vivo, e desconfiam que Rosa possa saber o que Laureta e Karola fizeram ao bebé. Rosa discute com Maura. Durante o casamento de Clóvis e Gorete, Doralice provoca Maura, que é defendida por Ionan. Natalino arma uma confusão no casamento, acreditando ser o noivo de Gorete. Rosa embriaga-se e Ícaro resgata-a. No altar, Gorete interrompe o casamento com Clóvis.

Gorete confessa que Natalino é o pai biológico de Badu. Karola confronta Laureta sobre a história da sua vida. Laureta revela a Karola que Beto e Luzia já sabem que o filho está vivo. Clóvis decide perdoar Gorete e os dois casam-se. Ícaro e Rosa reatam e amam-se. Beto e Ionan vão atrás de Karola, que nega o envolvimento com o bebé de Luzia. Valentim defende Karola de Beto e Ionan. Manu discute com Rosa, e Acácio tenta apaziguar a namorada. Agenor alerta Zefa sobre o estado de Severo. Zefa leva Severo de volta à mansão, e Roberval fica enfurecido. Selma e Doralice sofrem com as ausências de Maura e Ionan. Luzia questiona Rosa sobre o paradeiro do seu filho com Beto.

Fonte: Globo