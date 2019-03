Semana de 11 a 16 de março

Rochelle e Roberval pedem perdão um ao outro e todos se emocionam. Naná descobre sobre a morte de Galdino e conta a Nestor.

Nestor confronta Laureta. Laureta confessa a Nestor que assassinou Galdino para vingar os dois. Nestor questiona Laureta sobre a mãe. Gorete e Clóvis começam a planear o casamento, e Badu vibra. Dodô contrata Natalino para trabalhar no bar, e Gorete fica desesperada. Doralice desabafa com Naná sobre o pedido de separação de Ionan. Maura e Ionan vão juntos a um curso para gestantes. Nice e Maura desconfiam do comportamento de Agenor. Jennifer pede mais dinheiro a Laureta para se fazer passar por Emily. Severo confirma a Laureta que escondeu os diamantes contrabandeados para incriminar Roberval. Luzia lamenta com Groa e Cacau a morte de Galdino. Viana prende Roberval por tráfico de diamantes. Beto apresenta Emily a Luzia.

Luzia e Beto emocionam-se com a presença de Emily, e Groa desconfia. Severo comemora a prisão de Roberval, e Zefa desespera. Jennifer conta a Laureta sobre a encenação que fez, como Emily, para Luzia e Beto. Zefa e Manu confirmam o envolvimento de Severo com Laureta na prisão de Roberval. Zefa confronta Severo, confisca o dinheiro dado por Laureta e expulsa o homem da mansão. Viana faz uma apreensão na casa de Roberval, e Cacau avisa Luzia. Karen pede a Rochelle que confie nela. Zefa visita Roberval e revela a aliança criada entre Severo e Laureta. Nice sai com Rosa para comprar roupas novas e mudar o visual, mas Agenor desmerece a esposa. Laureta acusa Naná de ter acabado com a sua vida e a de Nestor.

Laureta jura vingança contra Naná, que desconfia que a cafetina possa ter assassinado Remy. Nestor conta a Naná que Laureta tirou a vida de Galdino. Naná alerta Valentim sobre Rosa. Ionan e Maura vão juntos à consulta com a obstetra. Valentim confronta Rosa, e os dois acabam a discutir. Rosa desabafa com Ícaro sobre a morte de Galdino. Valentim apanha Ícaro com Rosa. Dodô desconfia da relação entre Gorete e Natalino. Beto prepara-se para fazer o exame de ADN a Emily, e a rapariga fica angustiada. Valentim apanha Ícaro com Rosa num motel, e fica desesperado. Agenor ateia fogo ao restaurante de Cacau. Groa comenta com Beto e Luzia as suas desconfianças em relação a Emily. Quinho vai a Boiporã atrás de Jennifer, sua namorada, sem saber que ela está a fazer-se passar por Emily. Nice e Maura descobrem que Agenor foi o culpado pelo incêndio e expulsam-no de casa. Zefa exige que Severo se afaste da sua família. Rosa revela a Valentim que o bebé que espera é de Ícaro.

Valentim afirma que não quer mais saber de Rosa. Ícaro comemora com Manu, que alerta o irmão sobre Rosa. Naná conforta Valentim. Laureta e Karola confrontam Rosa, que segue chantageando as duas. Groa vê Quinho com Emily e aumenta as suas suspeita contra a menina. Rosa muda-se para o casarão com Ícaro, e Manu não aprova a união dos dois. Ícaro, Manu e Rosa descobrem sobre o incêndio e ficam preocupados com Cacau e Nice. Karola procura Valentim na casa de Naná e Dodô, mas o rapaz pede que a mãe o deixe sozinho. Cacau visita Roberval na prisão, e os dois prometem apoiar-se um ao outro. Laureta arma para que Luzia seja presa, mas ela consegue escapar. Beto, Luzia e Groa concluem que Emily é uma impostora usada por Laureta. Nice revela a Cacau que o culpado pelo incêndio é Agenor. Valentim desabafa com Karola sobre Rosa. Beto procura Laureta.

Beto confronta Laureta sobre Emily, e a cafetina expulsa o cantor da sua casa. Nice agradece a Cacau por não denunciar Agenor e promete reerguer o restaurante da chefe. Valentim desabafa com Beto a sua mágoa sobre Rosa. Ícaro revela a Nice e Cacau que é pai do bebé de Rosa. Oswaldo anuncia a Roberval que os seus bens estão congelados pela Justiça. Cacau anuncia aos Athayde sobre a falência de Roberval, e Zefa exige que a família receba o filho na mansão. Manu sugere que Luzia converse com Ícaro sobre Rosa. Naná conta a Beto a história de Laureta. Luzia apoia Rosa e Ícaro e alerta-os sobre Laureta. Ionan descobre que Natalino é o pai de Badu, mas Gorete implora que o cunhado mantenha segredo. Roberval volta para casa e é acolhido por todos. Beto e Groa encontram Quinho.

Fonte: Globo