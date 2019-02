Semana de 11 a 16 de fevereiro

Cacau desconfia das intenções de Roberval ao ajudar Luzia. Laureta convence Ícaro a permanecer em sua casa. Rosa e Ícaro trocam provocações. Karola e Laureta desconfiam que Luzia esteja recebendo ajuda. Zefa repreende Severo. Rochelle estranha uma ligação misteriosa de Roberval. Dominick ameaça Roberval. Selma prepara uma surpresa para Maura, que se sente culpada. Valentim conforta Beto e incentiva-o a visitar Karola. Ícaro deixa o estúdio de Beto. Gorete pede para ver Clóvis, mas Dodô impede-a. Karola ajuda a família de Dodô. Roberval e Luzia explicam o plano contra Laureta para Groa e Cacau. Laureta envia Galdino para um posto de saúde, e Katiandrea fica estarrecida com o comportamento da mulher. Groa aborda Katiandrea e descobre sobre o estado de Galdino. Luzia vai ao encontro de Galdino.

Luzia oferece tratamento médico a Galdino, em troca dos segredos que o capataz sabe sobre Laureta. Rosa fica estarrecida com o descaso de Laureta por Galdino. A mãe de Galdino morre, e ele decide procurar Luzia para se vingar de Laureta. Luzia e Roberval descobrem que Laureta está envolvida no tráfico de drogas. Naná discute com Nestor e vai até casa de Dodô cuidar da família. Ionan não resiste e beija Maura novamente. Rosa e Karola trocam ameaças. Manu implora para que Ícaro deixe a casa de Laureta. Rochelle desconfia das ligações recebidas por Roberval. Galdino volta para casa de Laureta, que se surpreende. Cacau incentiva Luzia a escrever uma carta para Beto. Ionan e Beto falam sobre Maura e Luzia. Tomé procura Dodô. Manu vai ao encontro de Luzia.

Luzia afirma a Manu que é inocente, e pede que a filha afaste Ícaro de Laureta. Ícaro propõe deixar a casa de Laureta com Rosa. Laureta confronta Karola, e Galdino conta a Luzia. Luzia pensa em intrigar Laureta contra Karola. Groa entrega a Beto uma carta de Luzia, que afirma sua inocência. A família de Beto repreende o cantor por acreditar em Luzia. Luzia e Galdino roubam o colar de Karola para incriminar Laureta. Rosa sofre ao recordar o passado, e Valentim conforta-a. Tomé revela a Gorete que Dodô lhe pagava para mantê-la afastada de Clóvis. Gorete confronta Dodô. Beto confessa a Manu que está confuso com a situação de Luzia. Severo procura Laureta.

Laureta revela a Severo que Roberval negocia diamantes. Severo espia Roberval e descobre sobre Dominick. Laureta convida Dominick para uma festa em sua casa. Selma convida Doralice e Ionan para almoçar em sua casa, e Maura fica incomodada. Ícaro declara-se a Rosa e os dois se amam. Viana comenta com Agenor que Maura beijou Ionan. Karola confronta Laureta, acreditando ter sido roubada pela cafetina, e Galdino alerta Luzia sobre o sucesso do seu plano. Laureta descobre as intenções de Dominick de traficar diamantes com Roberval. Durante o almoço na casa de Selma e Maura, Agenor revela o envolvimento entre a filha e Ionan. Laureta chantageia Roberval. Doralice e Selma terminam seus casamentos com Ionan e Maura. Roberval exige que Dominick deixe o Brasil. Roberval acusa a família de traição.

Roberval ameaça a família e garante que descobrirá quem o traiu. Karola tenta unir-se a Rosa contra Laureta. Selma e Doralice expulsam Maura e Ionan de casa. Laureta apanha Ícaro e Rosa juntos. Clóvis e Naná acreditam que Ionan está apaixonado por Maura. Maura pede abrigo a Nice, que enfrenta Agenor para apoiar a filha. Karola humilha Laureta na frente de Valentim. Cacau implora que Ícaro deixe a casa de Laureta. Rochelle afirma a Manu e Edgar que o traidor de Roberval é Severo. Laureta e Severo armam contra Roberval, que planeja o contra-ataque com Luzia. Beto apresenta-se para o grande público ao lado de Valentim. Luzia vai com Groa ao show de Beto. Laureta denuncia Dominick para o delegado Viana, que apreende o criminoso. Luzia surpreende Beto e revela que o filho dos dois está vivo.

Fonte: Globo