Semana de 4 a 9 de fevereiro

Zefa incentiva Edgar a reatar com Karen. Laureta negocia com Remy e pede uma porcentagem para convencer Karola a lhe pagar. Luzia consegue juntar o montante pedido por Remy, que não aparece no local combinado. Remy vai ao encontro de Karola e Laureta, e revela que contou a Luzia que o filho que ela teve com Beto está vivo. Beto vai para o Rio de Janeiro participar num programa de televisão. Luzia desespera com o desaparecimento de Remy e vai atrás de Karola. Rosa conta a Valentim as histórias do seu passado. Valentim apanha Luzia a apontar uma arma a Karola. Laureta e Karola subornam Remy. O irmão de Beto garante a Luzia que seu bebé era uma menina.

Remy marca um lugar para Luzia encontrar sua suposta filha. Beto declara o seu amor por Luzia num programa de televisão. Ícaro procura Maura e afirma que é o pai do filho que Rosa está à espera. Cacau e Roberval ensaiam uma reconciliação. Ícaro e Rosa fazem amor. Luzia vai ao encontro de Remy numa pensão. Laureta combina com Viana para surpreender Remy e Luzia. Ionan conta a Beto que recebeu uma denúncia de tráfico de drogas envolvendo Luzia, e eles decidem verificar. Remy dopa Luzia, que o esfaqueia. Beto chega à pensão e vê Luzia ao lado do corpo de Remy.

Beto questiona Luzia sobre a morte de Remy. Desnorteada, Luzia foge de Beto, e Laureta comemora. Karola sofre com o assassinato de Remy. Ionan acredita que Luzia é culpada pela morte de Remy, e Beto se desespera. Dodô e Naná exigem que Ionan prenda Luzia. Karola preocupa-se com o dinheiro roubado por Remy. Valentim conclui que Karola sempre esteve certa sobre Luzia. Groa e Cacau tentam proteger Ícaro e Manu. Rosa confronta Karola sobre a morte de Remy. Ícaro e Manu descontrolam-se ao descobrir a situação de Luzia. Beto desabafa com Valentim e questiona o seu amor por Luzia. Naná pede perdão a Karola. Groa cuida de Luzia, que afirma que se vingará de Karola e Laureta.

Luzia afirma a Groa que tem a certeza de que sofreu um novo golpe de Karola e Laureta. Dodô incomoda-se com a presença de Nestor no velório de Remy. Beto sofre com o seu amor por Luzia e acredita ter se apaixonado por uma bandida. Roberval garante a Zefa que Luzia está a ser vítima de uma nova armação. Naná revela que Nestor é pai biológico de Remy, e Dodô desespera. Rosa confronta Laureta pela morte de Remy. Karola convence Valentim a ajudá-la a se reaproximar de Beto. Edgar resgata Manu da casa de Cacau. Ícaro se embriaga e procura Rosa, mas é Laureta quem cuida do rapaz. Roberval diz a Cacau que acredita na inocência de Luzia e pede permissão para ajudar sua irmã. Edgar, Karen, Zefa, Rochelle e Acácio cuidam de Manu. Nice repreende Agenor por tentar furtar dinheiro do caixa do restaurante de Cacau. Dodô pede para conversar com Naná.

Naná explica-se para Dodô, que afirma que não perdoará a esposa. Naná decide mudar-se para a casa de Nestor. Beto, Ionan e Clóvis choram a perda de Remy e a situação da sua família. Dodô incentiva Beto a se reerguer. Laureta exige que Galdino descubra o paradeiro de Luzia. Cacau vai ao encontro de Luzia, e Galdino a segue, sem perceber que também está sendo vigiado. Karola faz um jantar para Beto e Valentim. Os capangas de Roberval impedem que Galdino alcance Luzia. Roberval afirma a Luzia que deseja ajudá-la a vencer Laureta. Laureta manipula Ícaro, que acaba seduzido pela mulher. Luzia aceita unir-se a Roberval contra Laureta e Karola. Katiandrea vê quando Laureta humilha Galdino por não ter conseguido alcançar Luzia. Cacau fica surpreendida ao ver Luzia na casa de Roberval.

