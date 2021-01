Regresso ao Futuro - Estreia hoje, na SIC

Cláudia Vieira e João Manzarra chegam a casa dos telespectadores, em direto, para um “Regresso ao Futuro”.

Não há dois programas iguais nas novas nas tardes de sábado da SIC mas, fica a promessa, podem contar sempre com muitos convidados a viajar no tempo, humor e uma grande dose de música.

Na SIC juntamos as família e adicionamos os ingredientes para fazer do “Regresso ao Futuro” uma viagem no tempo imperdível.