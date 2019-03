Conheça os monumentos que João Neves mostrou a Ana Paula

No primeiro encontro entre Ana Paula e João Neves, o nosso agricultor de Elvas decidiu mostrar as belezas da cidade. Num momento romântico, ao pôr do sol, Neves ensinou a Ana Paula algumas curiosidades históricas da cidade fortificada. Conheça também algumas curiosidades dos monumentos que fazem parte da cidade:

Aqueduto da Amoreira

O Aqueduto da Amoreira foi construído durante os séculos XVI e XVII e tinha como objectivo aumentar o nível de abastecimento de água na cidade de Elvas.

Até ao século XV, a população ia buscar água ao poço de Alcalá, perto do antigo Paço Episcopal, mas a cidade cresceu e o poço tornou-se pequeno para abastecer tanta gente. Por isso, o rei D. João III decidiu nomear o arquitecto Francisco de Arruda, em 1537, para criar um aqueduto que trouxesse água desde os arrabaldes, na Amoreira, até à cidade.

Apesar das obras terem começado nesse mesmo ano, foram precisos mais de 70 anos para que as primeiras águas passassem pelo aqueduto. A obra foi interrompida várias vezes quer por falta de verbas quer devido à alteração do projeto. Só em 1620 é que o aqueduto começou a ser utilizado para fornecer água à população.

O Aqueduto da Amoreira termina na Fonte da Misericórdia, uma obra de Diogo Marques Lucas, que é actualmente um dos pontos centrais da cidade.

Forte de Santa Luzia e Forte da Graça

Por se situar na fronteira com Espanha, Elvas é uma cidade onde ainda hoje existem vários fortes e muralhas. Ao todo, são oito os monumentos que constituem a defesa da Praça-Forte de Elvas e Cidade-Quartel Fronteiriça de Elvas e suas Fortificações e que foram considerados Património Mundial da UNESCO em 2012.

A classificação inclui não só os Fortes de Santa Luzia e da Graça mas também o Castelo e a Muralha de Elvas e os Fortes de São Mamede, São Pedro e São Domingos.

O Forte de Santa Luzia em particular foi construído no século XVII, durante a Guerra da Restauração da Independência. Já o Forte de Nossa Senhora da Graça foi edificado no século seguinte, precisamente devido à localização alta.

Edificado a cerca de um metro a norte da cidade de Elvas, na freguesia de Alcáçova, o Forte da Graça pretendia retirar a vantagem às tropas espanholas que, durante a Guerra da Restauração, utilizaram este monte da graça como estratégia contra as tropas portuguesas.