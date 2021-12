Menezes e Soraia apaixonados: “Um futuro a dois é o nosso objetivo"

“Estou a descobrir coisas todos os dias que me fazem ter a certeza de que o João está a ser verdadeiro comigo”. Menezes já não se vê sem a Soraia. Uma realidade embora desafiante pela distância, mas não impossível. “Não me prendo ao sítio onde estou em virtude de encontrar a possível mulher da minha vida. O importante é estarmos juntos. O meu projeto de vida pode ir para qualquer parte do país.” Uma ideia também partilhada pela convidada que garante que o objetivo é “um futuro a dois.”