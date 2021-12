“Já fui muito negativa. Não quero voltar ao fundo do poço. Estou cá em cima e quero-me me manter aqui.” Catarina Manique confessa-se nervosa por partilhar a sua decisão admite: “quero ser feliz e tenho de dar hipóteses às pessoas que me querem bem e que querem estar perto de mim.” António, feliz com a decisão, presentei a convidada e declara-se a ela. “Gosto da Catarina ao ponto de a fazer feliz todos os dias. De ver esse sorriso todos os dias”