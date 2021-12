Mãe de Soraia fica 'de pé atrás' com atitude de João Menezes: "Parece uma coisa muito depressa"

Depois do reencontro com João Menezes, no Porto, Soraia Lopes decidiu apresentar o namorado aos pais. O agricultor, de Montemor-o-Novo, aproveitou o momento para fazer as coisas 'à moda antiga' e 'pedir a mão' de Soraia a Joaquim Lopes.

>> O PRIMEIRO BEIJO DE JOÃO MENEZES E SORAIA FOI ASSIM