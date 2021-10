Catarina Manique

A Catarina é agricultora desde sempre. Passa os dias a cuidar das 400 cabras e 105 ovelhas que possui, em conjunto com a sua mãe e padrasto. Faz duas ordenhas por dia, uma pelas 7 da manhã e outra por volta das 17 horas, sendo que conta por vezes com a ajuda da mãe. O objetivo final é vender o leite, bem como produzir o queijo na queijaria que têm na quinta (a marca é da família). No entanto, e apesar de partilharem o mesmo espaço de trabalho, a mãe e Catarina têm duas empresas separadas.

Tem muitos amigos e adora sair à noite, mas o que mais gosta mesmo é de música: toca acordeão e adora música popular, mas acima de tudo gosta de dançar. E é também essa a principal característica que vai procurar num pretendente: verificar se ele sabe dançar, especialmente a música pimba da sua eleição.

Catarina diz-se uma mulher independente e adora voltar à sua casa no final de cada dia, por ser o seu espaço. No entanto, gostava de ter uma companhia: alguém bem-disposto, que a apoie no trabalho nem que seja só aos fins-de-semana e com quem possa construir uma vida a dois.

Na segunda temporada do programa, sentiu que poderia apaixonar-se pelo Daniel Malheiro, mas nada acabou por acontecer entre os dois. No entanto, construiu uma amizade que perdura até hoje, não só com o Daniel mas também com os restantes rapazes com quem partilhou a Aventura (Bruno, Ricardo e Pedro). Entretanto, conheceu António, o agricultor do Alqueva da segunda temporada do programa, com quem manteve uma relação que durou alguns meses. Terminada a relação, Catarina diz-se pronta para voltar a tentar, considerando que é agora uma mulher muito mais feliz e preparada para viver um grande amor.