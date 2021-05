mais sobre

"Mas só vêm duas? Fiquei um pouco confuso." Preparado para dar as boas-vindas às convidadas à sua quinta, o agricultor ficou surpreso com a chegada de apenas duas pretendentes. "Escolheres-me transformou o meu dia. Bastou uns olhares para me escolheres. Fiquei um pouco triste, mas primeiro está a saúde e depois tudo o resto", leu Andreia Rodrigues.