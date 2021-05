mais sobre

Depois das primeiras impressões na festa, Ana, Aurélio, Tiago, Diogo, José Luís e Luís Feijão fizeram o tão aguardado convite a quatro dos pretendentes. Entre eles, Mariana Cardoso e Joana Soares somaram dois convites. Desta forma, Joana teve de escolher aceitar o convite do Tiago ou do Aurélio e Mariana do Diogo ou do Luís Feijão. Confira o momento.