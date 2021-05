"A minha mulher ideal tem que ser rija. Prefiro as loiras, mas se tiver que ser uma morena também não faz mal”

mais sobre

Luís Feijão partilha as características da sua mulher ideal. "Tem de gostar do trabalho, mas se tiver que ser uma mulher que não goste do trabalho do campo também não faz mal..." Luís é produtor de ovinos e bovinos e revela ter paixão pelo campo desde criança. O agricultor sonha em casar e ter filhos, construir uma família. "Espero encontrar aqui o amor da minha vida. Estou preparadíssimo para me apaixonar…", admite.