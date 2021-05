"O amor já está a acontecer" na 4ª temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'

Neste novo formato, 6 agricultores vão embarcar na experiência à procura do grande amor das suas vidas. Entre eles, à semelhança da temporada anterior, está uma agricultora - desta feita do Baixo Alentejo. "Continuamos a ter o mesmo tom alegre, divertido. A frescura, a leveza, o trabalho de realização, de produção e edição é absolutamente notável. Para os espectadores que conhecem o formato vamos ter a capacidade de os surpreender", garante Daniel Oliveira, Diretor-Geral de Entretenimento da SIC. Frederico Ferreira de Almeida, Diretor-Geral da Fremantle, afirma ser "um programa que permite edições muito diferenciadas, dependendo do horário onde a SIC o coloca. E isso se consegue através do conteúdo. São personagens na vida real, não têm guião."

A nova temporada do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' esteia este domingo, 30 de maio.