"Não sou pessoa de me entregar logo e dizer 'amo-te'" - Maria João fica assustada com as palavras de Francisco

Francisco não esconde a felicidade e confessa a Maria João que a ama!