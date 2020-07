"Com o que é que tens sonhado? Com o nosso casamento e os filhos... Houve uma vez que até sonhei já com os netos!"

Vídeos Mais sobre Quem Quer Namorar com o Agricultor? "Com o que é que tens sonhado? Com o nosso casamento e os filhos... Houve uma vez que até sonhei já com os netos!" mais sobre As surpresas de João Paliotes não param, tudo para agradar à mulher dos seus sonhos. "Está mesmo a surpreender-me. Para quem não era romântico...", diz Dalila.