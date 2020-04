Yasmyni é brasileira, natural de Natal. Veio para Portugal para ter uma vida melhor. Vive com o filho de 10 anos. Foi a mãe que a inscreveu no programa. Trabalha em venda de artesanato local, na loja do padrasto, em Tavira.

Terminou a última relação o ano passado. É extremamente sincera, muito calma e tranquila. Porém, tem uma personalidade forte. “Um não é realmente um não”!