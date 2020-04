Nancy nasceu na Venezuela. Veio para Portugal com 16 anos com os pais. Casou com 18 anos e divorciou-se 6 anos depois. Tem um filho com 19 anos. É esteticista e designer de unhas de gel.

É doce, simpática e insegura com o seu corpo. Procura um homem alegre, brincalhão, querido e atrevido.