Mafalda é Professora de Yoga e adora natureza e animais. Odeia cozinhar e vive bastante no mundo dela, não sabe viver sem a sua gata “Safira”. Quer ser mãe, mas não para já, porque o grande objetivo de vida dela é estabilizar profissionalmente. A mãe de Mafalda lê as cartas e viu, antes de começar o programa, que a Cláudia ia ficar com o João.