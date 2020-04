João Paliotes

O João trabalha numa herdade em Monforte, concelho de Portalegre, onde vive com os pais e o irmão mais novo. João ajuda os pais nas lides do campo.

Considera-se brincalhão e alguém com os pés bem assentes na terra. É romântico, mas não demais. A maior surpresa que já fez por amor foi levar uma ex-namorada a andar de barco.

Não dispensa a companhia dos amigos, com quem costuma passar o tempo livre e sair à noite, mas não gosta de dançar porque diz que não sabe. No entanto, o hobbie preferido acaba por ser algo relacionado com trabalho: sendo um grande apaixonado por cavalos, o trabalho que esporadicamente tem como ferrador é algo que considera o seu hobbie preferido.

Gosta de mulheres ligeiramente mais velhas que ele e preferencialmente loiras, mas também não se importa se for morena. No entanto, o que o conquista é o olhar porque os olhos dizem tudo.

João adora crianças e é esse o seu maior sonho: encontrar alguém para formar uma família e ter vários filhos daqui por uns anos.