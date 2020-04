Catarina Manique

A Catarina passa os dias a cuidar das 400 cabras e 105 ovelhas que possui, em conjunto com a sua mãe e padrasto. O objetivo final é vender o leite, bem como produzir o queijo na queijaria que têm na quinta.

Catarina considera-se uma lutadora por já ter passado por situações muito difíceis na vida. Tem muitos amigos e adora sair à noite, mas o que mais gosta mesmo é de música: toca acordeão e adora música popular portuguesa.

Catarina diz-se uma mulher independente e adora voltar à sua casa no final de cada dia, por ser o seu espaço. No entanto, gostava de ter uma companhia: alguém bem-disposto, que a apoie no trabalho nem que seja só aos fins-de-semana e com quem possa construir uma vida a dois. Sonha em ter muitos filhos.