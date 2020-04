António Gonçalves

António nasceu em Portugal onde esteve até aos 17 anos, quando foi desafiado a ir de férias à Suíça. Já não voltou e fez lá grande parte da sua vida.

Há 5 anos, decidiu voltar para Portugal. Tinha um objetivo de vida: deixar o stress para trás e começar algo novo. O projeto era abrir um hotel em Chaves, mas o negócio não durou muito tempo e acabou por dedicar-se à agricultura.

António considera-se um homem divertido, que gosta de conviver e que se preocupa com o próximo. Uma pessoa de coração bom, com um olhar proativo sobre a vida e que não desiste do que quer. António procura alguém simples e com bom coração.