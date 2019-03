'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' lidera em absoluto!

A estreia de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ foi vista por cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas. O novo programa da SIC liderou em absoluto, com 30.8% de share e 14.8% de audiência média, situando-se a mais de 7 pontos de vantagem do concorrente directo, que estreou dois novos programas. É necessário recuar até 2013, à estreia de ‘Factor X’, para encontrar um resultado com valores tão elevados numa estreia da SIC aos domingos.

O programa apresentado por Andreia Rodrigues liderou no universo dos canais generalistas em todas as regiões do país, em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias entre os 15 e os +75 anos e foi, com larga vantagem, o preferido do público feminino. Em termos absolutos, o novo programa da SIC liderou ainda em responsáveis de compras, adultos e ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54), com valores acima dos 30% de share.

‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ é um formato da Fremantle, que já se revelou um sucesso em mais de 30 países, entre os quais, França, EUA, Canadá, Austrália, Espanha, Dinamarca, Suécia, Suiça, Alemanha ou Itália, de onde resultaram mais de 200 uniões, 99 casamentos e 224 nascimentos. Neste programa, um conjunto de candidato(a)s decide com que agricultor(a) solteiro(a) quer abraçar a experiência de uma vida no campo.

Na SIC, o programa terá uma edição especial semanal ao domingo e uma versão diária de segunda a sexta.