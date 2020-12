É a primeira vez, a nível mundial, que assistimos ao cruzamento narrativo entre um programa de daytime (Casa Feliz) e uma sitcom (Patrões Fora!). Estes dois formatos, com registos totalmente diferentes, vão acontecer no mesmo cenário, partilhando entre si uma personagem: Dona Odete (João Baião). Um dos desafios mais aliciantes e divertidos desta ideia original é a criação das situações de comédia que ligam os dois formatos, tirando o máximo proveito da mistura entre realidade e ficção.

Sempre que João Baião e Diana Chaves se ausentam por uns dias, deixando a sua casa feliz, Odete Barata, a empregada doméstica, aproveita o facto dos patrões lhe terem confiado a chave e leva para lá os seus familiares, às escondidas, desfrutando com eles de todas as comodidades que a casa tem para oferecer. Afinal de contas é uma belíssima moradia, recheada com tudo o que é do bom e do melhor. Um luxo! Assim, com os Patrões Fora!... os Baratas invadem o espaço a seu bel prazer e organizam jantaradas, festas com amigos, reuniões de trabalho, encontros românticos, despedidas de solteiro, chegando ao cúmulo de se fazerem passar pelos verdadeiros donos da casa.

O perigo que correm, sempre que ocupam a casa às escondidas, é insistentemente desvalorizado pelos intrusos. Odete acha-se esperta demais para ser apanhada! No entanto, os riscos são muitos: os vizinhos do bairro podem ouvir barulho e vir bater à porta, João e Diana podem regressar sem aviso (obrigando Odete a esconder a família em sítios inimagináveis), o alarme pode disparar um dia, fazendo com que os intrusos tenham de inventar uma desculpa para justificarem à polícia a sua presença ali… entre muitas outras situações divertidas.

Para além de Tozé, o marido, dona Odete costuma levar para casa dos patrões o filho, Nelo, a namorada do filho, Cindy, o cunhado e a irmã, Norberto e Palmira, e também a mãe, dona Emília, que vive no mundo da lua e está sempre a colocar o grupo em risco com as suas distrações.

No entanto, o maior pesadelo de Odete é Benvinda, a vizinha que mora na vivenda ao lado, e que anda sempre à espreita, cuscando a vida de todos os moradores do bairro. Nada escapa ao infalível radar de Benvinda, que se diz íntima de João Baião e Diana Chaves, os donos, e é totalmente deslumbrada pelo mundo da televisão e das figuras públicas. Para agravar ainda mais a situação, Benvinda tem uma embirração crónica por Odete, a empregada, e quer à viva força apanhá-la em falta!

Outros fatores de diferenciação da sitcom

Nesta sitcom, escrita por Vera Sacramento, Sérgio Henrique e Roberto Pereira, a inclusão de notas sobre a atualidade nacional e internacional é uma marca distintiva. Os insólitos da esfera política, a rivalidade entre clubes desportivos ou até mesmo as curiosidades sobre a vida das celebridades são ótimo material para boas piadas.

Teremos ainda outras surpresas como a presença de convidados especiais do universo SIC e de figuras bem conhecidas da sociedade portuguesa que poderão fazer participações relâmpago como cameos. Para além de um elenco fixo de 6 atores, teremos sempre 2 a 3 novas personagens a entrar, a cada episódio.

As personagens de Patrões Fora! também vão aparecer pontualmente no “Casa Feliz”, reforçando os momentos de comédia que o programa já tem. Em simultâneo, a sua presença funcionará como teaser para o próximo episódio da sitcom.