Tozé Barata

Rezingão, contestatário. É o oposto da sua mulher, Odete. Tozé gosta que tudo seja feito à sua maneira, de acordo com as regras, e não perde uma oportunidade para apontar o dedo quando alguém falha. É sarcástico, por vezes até corrosivo. Taxista há trinta anos, também faz pequenos arranjos domésticos nas horas vagas para ganhar mais uns trocos. Quase sempre sob protesto, Tozé acaba por embarcar nas loucuras da mulher e do filho, mesmo sabendo que podem dar asneira, só para não os aturar. Tem o sonho de ver Nelo orientado na vida, com um negócio bem-sucedido, mas só apanha desilusões. Tozé tem um fraquinho pela cunhada, Palmira, que gosta de o provocar e seduzir sempre que Odete e Norberto estão distraídos, o que o deixa aflito. Tozé nunca ousou ceder à tentação. Não quer trair Odete nem o cunhado, Norberto, seu confidente e grande companheiro de aventuras.