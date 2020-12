Palmira Silva

Irmã de Odete, a Diva. Nunca trabalhou, vive à conta da reforma do marido, mas sempre teve a mania das grandezas (como o sobrinho). Palmira considera-se superior a todos aqueles que a rodeiam e não perde uma oportunidade para lançar o seu veneno e provocar conflitos onde quer que esteja… principalmente com a irmã mais velha, Odete. Desde miúdas que se dão como gato e rato, picando-se constantemente. Apesar de rebaixar Odete por ser empregada doméstica, Palmira inveja a família que a irmã construiu, inveja a amizade que ela criou com os patrões famosos… mas acima de tudo, inveja-lhe o marido. Sempre que pode, tenta seduzir Tozé, colocando-o muitas vezes em situações embaraçosas. Norberto é tão apaixonado por Palmira que nem se apercebe. Palmira passa a vida a censurá-lo, porque nunca conseguiu proporcionar-lhe a vida de rainha que ela acha que merece… e porque é viciado em jogo. Quando vai a casa dos patrões de Odete, Palmira gosta de usar os acessórios de moda e as roupas que Diana Chaves guarda nos armários, mesmo que se veja à rasca para caber dentro delas.