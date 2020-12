Odete Barata

Empregada doméstica. Alegre, enérgica e desbocada. Diz tudo como os malucos, sem filtros. Está casada com Tozé há mais de trinta anos e, com ele, tem um filho, Nelo. A relação com Tozé já perdeu a chama de outros tempos, mas continuam juntos… embora discutam bastante! A alegria contagiante de Odete contrasta com o mau feitio do marido, que está sempre a resmungar e a encontrar defeitos em tudo. Nascida num bairro pobre da periferia, Odete tem bom coração mas tende a tornar-se invasiva e até mesmo abusadora pelo excesso de confiança que cria com as pessoas, principalmente com os patrões. Gostava de proporcionar uma vida melhor à família e é capaz de tudo para a ver feliz. Apesar de Nelo, o filho, estar constantemente a envolver-se em esquemas e projetos falhados, Odete tenta defendê-lo e justificar as suas atitudes. Já em relação a Cindy, a conversa é outra. Odete não simpatiza com a futura nora e gostava que o filho arranjasse uma companheira melhor. A relação mais tensa de Odete é com a irmã mais nova, Palmira. As duas não se entendem e estão em contante picardia.