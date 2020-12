Nelo Barata

Filho de Odete e Tozé. Autointitula-se “jovem empreendedor” e todas as semanas surge com uma ideia peregrina para um novo negócio, que nunca chega a singrar. É o típico pintas. Nelo acredita que a amizade que a mãe criou com os patrões famosos, João Baião e Diana Chaves, poderá vir a ajudá-lo num futuro próximo. Com a mania das grandezas, querendo viver acima das suas possibilidades, Nelo não tem qualquer problema em mentir e aldrabar seja quem for para conseguir o que quer. Chega a fazer-se passar por agente imobiliário para alugar a casa dos patrões de Odete. Nelo conta sempre com o apoio incondicional da namorada Cindy, que o idolatra, e da mãe Odete, que Nelo manipula com a maior facilidade.