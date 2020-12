Emília “Milita” Barata

Viúva alegre, sonhadora, divertida e despudorada. Mãe de Odete e de Palmira, é a matriarca da família. Modista reformada. O avançar da idade nunca impediu Milita de fazer nada – bem pelo contrário! Com os seus oitenta anos, gosta de se arranjar como se tivesse trinta, usando roupas chamativas e muito coloridas, joias, sapatos de salto alto e todo o tipo de acessórios. Usa o cabelo com uma madeixa de cor… e não sai de casa sem os lábios pintados. As filhas tentam que Milita seja mais discreta e controlada, que fique mais por casa, mas ela está decidida a aproveitar os anos de vida que lhe restam e não admite que ninguém a trave. Adepta da universidade sénior, das redes sociais e das aplicações de dating, Milita gosta de fazer amizades e continua a manter o interesse pelo sexo oposto… tendo especial predileção por homens mais novos. Odeia conflitos, é sempre pela paz, e fica triste por ver as filhas darem-se tão mal. Topa Palmira à légua, sabe bem do que ela é capaz, e repreende-a sempre que a apanha a lançar veneno ou a catrapiscar o cunhado. Tem uma ótima relação com o neto e com Cindy, que lhe trata das unhas, do cabelo e da makeup. Apesar de ser bem intencionada, Milita vive com a cabeça em Marte e está sempre a colocar os Baratas em risco com as suas distrações.