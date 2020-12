Cindy Costa

Hair stylist, nail artist e influencer, Cindy é a versão feminina de Nelo na criação de esquemas… mas menos inteligente. Na verdade, com este casal, só se estraga uma casa. Vaidosa e histriónica, Cindy serve-se da sua imagem exuberante para impressionar, ajudando muitas vezes a desbloquear contactos para os “negócios” do namorado. É totalmente apaixonada por Nelo e considera-o um génio incompreendido. Tudo em Cindy é postiço: as unhas, as pestanas, as extensões de cabelo e as roupas de marca, compradas na loja do chinês. Odete não gosta da aspirante a nora, mas Cindy faz tudo para a agradar, mesmo levando patadas. Cindy tem o fetiche secreto de, um dia, poder fazer amor com Nelo na cama dos patrões de Odete. Adora a “avó” Milita, a quem arranja as unhas e o cabelo, e ajuda-a a arranjar namorados.