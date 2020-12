Benvinda dos Anjos

Dona de casa. Benvinda é a vizinha que mora na vivenda ao lado e que anda sempre à espreita, cuscando a vida de todos os moradores do bairro. É casada com Orlando e tem dois filhos. Nada escapa ao infalível radar de Benvinda, que se diz íntima de João Baião e Diana Chaves. É totalmente deslumbrada pelo mundo da televisão e das figuras públicas e gostava de, um dia, poder ter o seu momento de fama. Para justificar as visitas constantes à Casa Feliz, Benvinda arranja sempre uma desculpa esfarrapada, inventando que precisa de um raminho de salsa, um pacote de leite ou outra aldrabice qualquer. O importante é controlar tudo o que se passa por ali. Benvinda tem uma embirração crónica por Odete, a empregada de João e Diana, e quer à viva força apanhá-la em falta! Fará tudo para o conseguir.