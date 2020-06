Rosa Basto recorda a importância da hipnoterapia para ultrapassar a morte do marido: "Fui ao momento do luto e foi aí que me despedi dele"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Rosa Basto recorda a importância da hipnoterapia para ultrapassar a morte do marido: "Fui ao momento do luto e foi aí que me despedi dele" mais sobre A terapeuta revela que depois de ver os resultados da hipnose em si, resolveu tirar todos os cursos possíveis fora do país, para ajudar os outros: "Fiquei tão bem, fiquei motivada para a vida"