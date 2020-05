Filho de Nuno Rogeiro foi atropelado em Fevereiro: "Ele ficou com a cabeça feita num bolo e estava com as duas pernas fraturadas"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Filho de Nuno Rogeiro foi atropelado em Fevereiro: "Ele ficou com a cabeça feita num bolo e estava com as duas pernas fraturadas" mais sobre Mulher de Nuno passou pelo acidente e não se apercebeu que era o filho que estava ferido no chão. Nuno conta ainda que recebeu uma mensagem de apoio de José Mourinho.