Hélder Medeiros passa uma mensagem sobre COVID-19 com humor: "Pessoas, por favor, não sigam as recomendações do vosso primo no Facebook"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Hélder Medeiros passa uma mensagem sobre COVID-19 com humor: "Pessoas, por favor, não sigam as recomendações do vosso primo no Facebook" mais sobre O açoriano trabalha no Governo mas a comédia faz parte da sua vida