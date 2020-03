Filho de 16 anos matou pai com "17 machadadas na cabeça, no rosto, no peito, nos braços e nos órgãos genitais"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Filho de 16 anos matou pai com "17 machadadas na cabeça, no rosto, no peito, nos braços e nos órgãos genitais" mais sobre No dia em que foi morto, Adélio Ribeiro tinha bebido e insultado a mulher à frente do filho. Pedro esperou que o pai adormecesse e atacou-o. "Isto pode ser o grito de revolta que estava ali durante todo o crescimento?", pergunta Cristina Ferreira.