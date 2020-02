Manuel Pinto Coelho aconselha a prática do jejum e acrescenta: "Todas as doenças começam no intestino"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Manuel Pinto Coelho aconselha a prática do jejum e acrescenta: "Todas as doenças começam no intestino" mais sobre Manuel Pinto Coelho é especialista em medicina anti-aging e lançou recentemente o novo livro “+vida +saúde +tempo”