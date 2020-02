Catarina e Daniel são irmãos: "Ele está a tirar a carta. No país, só há uma pessoa com Trissomia 21 com carta"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Catarina e Daniel são irmãos: "Ele está a tirar a carta. No país, só há uma pessoa com Trissomia 21 com carta" mais sobre Só quando Catarina entrou para a escola primária é que percebeu que o irmão tinha Trissomia 21: "Os outros tratam o mano de forma diferente, porquê?"