Adolescente de 16 anos terá sido espancada pelo ex-namorado na escola: "Estamos a falar de violência extrema!"

mais sobre

Segundo apurou Luís Maia, os dois estariam dentro do refeitório e o presumível agressor terá atirado a jovem ao chão, acabando por atingi-la com vários pontapés. "Andamos a criar crianças mimadas, dizemos que sim a tudo e o homem não se estrutura no sim, estrutura-se no não", defende Hernâni Carvalho.